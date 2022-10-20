Yasin'le turladı

Spor Toto 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından olan, 1968-69 ve 1969-70 Türkiye Kupası şampiyonu Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karaköprü Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Göz-Göz'de 6'da Yasin'in ortasında Hüsamettin'in kafa vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı. 17'de ise Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Emre Fırtına ortasını yaptı. İbrahim'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü ve ilk yarı golsüz sona erdi.

8 DAKiKADA FiŞi ÇEKTİ

İkinci yarıda rakibi karşısında Tijanic ve Yunus Emre'yle net pozisyonlar yakalayan sarı-kırmızılılar, çerçeveyi bulamadı ve maç uzatmalara kaldı. Uzatmaların 10. dakikasında Göztepe, penaltı kazandı. Topun başına geçen Yasin, takımını öne geçirdi. Uzatmaların ikinci yarısında da bu sefer Yasin'in asistinde Tijanic ağları sarstı ve Göz-Göz 4. Tur'a adını yazdırdı.