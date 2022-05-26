Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu değerlendirdi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI:

Mükemmel bir final maçı oldu. Geriye düşmemize rağmen güzel şeyler yaptık ve maçı çevirdik.

3 senedir görevdeyim, 3 senedir de Avrupa'ya gidiyoruz. Bir Anadolu takımı için bu bir başarıdır. Bu kupa bütün Sivasspor camiasına, Sivas halkına hayırlı olsun.

Buraya ilk geldiğimde 'hedefimiz yoksa ben gelmem' demiştim. Biz bir Anadolu takımıyız. Bütçemiz sınırlı. Pandemi döneminde de eğer yeterli bütçemiz olsaydı şampiyon bile olabilirdik.