Gaziantep FK - Bursaspor: 1-1 (Penaltılar: 5-4) MAÇ SONUCU - ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur karşılaşmaları ile tüm hızıyla devam ediyor.

Saat 18.30'da başlayan karşılaşmada Gaziantep FK sahasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı.

58. dakikada Mirza Cihan ile öne geçen Gaziantep FK, 61. dakikada Burak Altıparmak'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Uzatma dakikalarından da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Gaziantep FK penaltı atışlarında 5-4 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

İşte penaltı atışları