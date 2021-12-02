Göztepe Kahta 02 Spor maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Göztepe - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Göztepe ile Kahta 02 Spor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? A Spor canlı izle...

Giriş: 02.12.2021 12:00 Güncelleme: 02.12.2021 12:02

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Göztepe ile Kahta 02 Spor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Kahta 02 Spor maçı 2 Aralık Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

BURAK ŞEKER(Hakem)
SABRİ ÖĞE(1. Yardımcı Hakem)
ONUR GÜLTER(2. Yardımcı Hakem)
ENVER AYDIN(Dördüncü Hakem)

ASpor CANLI YAYIN

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