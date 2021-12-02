Göztepe Kahta 02 Spor maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Göztepe - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Göztepe ile Kahta 02 Spor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Kahta 02 Spor maçı 2 Aralık Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.
GÖZTEPE - KAHTA 02 SPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
BURAK ŞEKER(Hakem)
SABRİ ÖĞE(1. Yardımcı Hakem)
ONUR GÜLTER(2. Yardımcı Hakem)
ENVER AYDIN(Dördüncü Hakem)