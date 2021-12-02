Giresunspor - Ankara Demirspor maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Giresun Ankara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Giresunspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? A Spor canlı yayın izle...

Giriş: 02.12.2021 09:34

👉 GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Ankara Demirspor maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 13:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

KUTLUHAN BİLGİÇ(Hakem)
BARAN ERASLAN(1. Yardımcı Hakem)
ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)
FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)

ASpor CANLI YAYIN

EN SON HABERLER

Ümraniyespor - Arnavutköy Belediyesi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Giresunspor - Ankara Demirspor maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Giresun Ankara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Adanaspor Kocaelispor : 1-2 | MAÇ SONUCU (MAÇ ÖZETİ)
Karagümrük Sarıyer 2-0 (MAÇ SONUCU) Karagümrük Sarıyer maç özeti | Golleri izleyin
Alanyaspor - Osmaniyespor: 6-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası
BİZE ULAŞIN