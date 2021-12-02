Giresunspor - Ankara Demirspor maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Giresun Ankara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. Süper Lig ekibi Giresunspor ile TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Ankara Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Ankara Demirspor maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 13:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

KUTLUHAN BİLGİÇ(Hakem)

BARAN ERASLAN(1. Yardımcı Hakem)

ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

FERİDUN DALDAŞ(Dördüncü Hakem)