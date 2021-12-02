Ankaragücü Nazilli Belediyespor maçını CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 🏆 Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. Ankaragücü ile Nazilli Belediyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maçı 2 Aralık Perşembe günü Eryaman Stadyumu'nda saat 15:00'de oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

CAN CENGİZ(Hakem)

SİNAN BİLEN(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA YÜKSEL(2. Yardımcı Hakem)

SERCAN YILMAZ(Dördüncü Hakem)