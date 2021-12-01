Mardin’den G.Birliği’ne şok!

TFF 3. Lig ekibi Mardin 1969, G.Birliği'ni deplasmanda penaltı atışlarıyla mağlup ederek turladı. Mücadelenin normal süresi Abdullah Şahindere ve Mustafa Aydoğdu'nun golleriyle 1-1 sona erdi. Uzatmalarda denge bozulmazken; Mardin 1969, penaltı atışları sonucunda 4-2 kazanarak turladı.

AFJET AFYON İSTANBUL'DA TURLADI

Afjet Afyonspor, İstanbulspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Doğukan, Nazmi ve Erhan'ın golleriyle kazanan eflatunbeyazlılar, adını 5. tura yazdırdı. Ligde dört maçtır yenilgi yüzü görmeyen İstanbulspor'a ise Mehmet ve Muammer'in golleri yetmedi.

BANDIRMA COŞTU

Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ban-Ban'da dört kez ağları sarsan Kosovalı forvet Arb Manaj mücadeleye damga vurdu. Bordobeyazlı ekibin diğer golü ise Burak Süleyman'dan geldi.