Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa sahasında 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. 👇

ASpor CANLI YAYIN

KASIMPAŞA - ALANYA KESTELSPOR İLK 11'LER

Kasımpaşa: Erdem, Mortadha, Brecka, Tarkan, Feyzi, Doğucan, Trávník, Eysseric, Varga, Ahmet, Umut

Alanya Kestelspor: İsmail, Talha, Salim, Murat, Ali Berke, Mutlu, Okan, Berkay, Berkay Arı, Cihan, Batuhan

KASIMPAŞA - ALANYA KESTELSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 13.00'te çalan Kasımpaşa ile Alanya Kestelspor maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden de naklen izleyebilirsiniz.

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