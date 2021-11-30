Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer: Bu sonucu beklemiyorduk

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Bodrumspor'u konuk eden Başakşehir, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda rakibine 4-2 mağlup olarak kupanın dışında kaldı. Yardımcı Antrenör Erdinç Sözer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Sözer, "Bu sonucu beklemiyorduk. Kupaya çok değer verdik. Elendiğimiz için üzgünüz. Maça beklediğimiz gibi başladık, pozisyonlar ürettik ve ilk golü de attık. İlk golün ardından baskı yapıp devam etmemiz gerekti. İstekli olmamız lazımdı. Beraberlikten sonra ikinci yarıda birçok pozisyon ürettik. Bu tür pozisyonları değerlendiremeyince maç böyle gider. Penaltılarda şansımız yoktu. Bu sonuçla elendik" ifadelerini kullandı. Penaltıları kaçıran oyuncuların her zaman penaltı çalıştığını da söyleyen Sözer, "Ama her penaltı yeni bir senaryo. Çok üzgünüz bugün" dedi.

Son olarak Bodrumspor'a çok saygı duyduklarını söyleyen Sözer, "Her rakibe saygı duyuyoruz. Kazanmak adına her şeyi yaptık, maçtan önce analizlerimizi çıkardık. Bugün oynamayan oyunculara şans verdik. Pozisyonlar da ürettik ama değerlendiremedik. Maçı ilk yarıda bitirmemiz gerekiyordu. Bodrumspor'a saygı duyuyorum ama onları da oyunda biz tuttuk" diyerek sözlerini tamamladı.

