BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçı ASPOR CANLI İZLE (HD) Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçı CANLI YAYINI haberimizde! Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Nazilli Belediyespor kozlarını paylaşıyor. BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçını canlı oalrak haberimizden izleyebilirsiniz.

Giriş: 27.10.2021 15:29

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Nazilli Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçını kazanan takım adını 4. tura yazdıracak.


BB. ERZURUMSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçı saat 15.30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor..

BB. ERZURUMSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

BB. Erzurumspor: Mehmet Göktuğ, Emircan, Orhan, Gökhan, Ufuk, Estrela, Herolind Shala, Alican, Rosheuvel, Ahmet, Aaron Samuel

Nazilli Bld.: Zekeriya, Mert Er, Sefa, Mete, Emre, Koray, Hasan, Ebu Sıddık, Berat, Hasan, Ahmet

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