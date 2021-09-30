Çankaya güldü

Ziraat Türkye Kupası 2. turunda Çankaya FK, Ofspor karşılaşması nefesleri kesti. A Spor'dan yayımlanan maçta gol düellosundan ev sahibi galip ayrıldı. 20. dakikada Batuhan Arda'ya ceza sahasında Cem Aktaş penaltı yaptı. Topun başına gelen Emir Erik, Çankaya'yı öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. 53'te İbrahim Kaya'nın ceza sahası dışından nefis plasesiyle skora denge geldi: 1-1.



MÜTHİŞ GOL

66. dakikada Fatih Mert Çıtlık çok uzaklardan sağ ayağıyla topu 90'a gönderdi ve Ofspor'u 2-1 öne geçiren golü attı. 79. dakikada Hasan Ahmet Sivri, ceza sahasına girmeden müthiş bir şut çıkardı ve maçta yeniden eşitlik sağlandı: 2-2. 84. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Rahmi Muhammet Akyazı kafayı vurmaya çalıştı ama yetişemedi, topu Ahmet Yavillioğlu kontrol etti ve çok sert bir şutla Çankaya'yı 3-2 öne taşıdı. Çankaya turu geçti.