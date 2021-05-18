59. Türkiye Kupası sahibini buluyor... Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor... İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayan veA Spor ekranlarından canlı yayınlanan müthiş final maçını haberimizden izleyebilirsiniz...

İLK 11'LER:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Ghezzal, Josef, Atiba, N'Koudou, Larin.

ANTALYA İKİNCİ KEZ FİNALDE



Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'a çifte kupayla dönmenin hesabını yaparken, aynı statta ikinci kez zafer yaşamaya çalışacak. Kesinlikle kayba tahammülü olmayan Kara Kartallar böylece taraftarına da çifte mutluluk hediye etmek amacında. Öte yandan Beşiktaş, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu. Siyahbeyazlılar, son olarak 2010-11 sezonunda kupayı kaldırmıştı. Antalyaspor ise ikinci kez kupada final oynayacak. Akdeniz ekibi, 1999-00'deki finalde Galatasaray'a yenilmişti.

Türkiye Kupası'nı, şimdiye dek 15 ayrı takım müzesine götürdü. G.Saray 18, Beşiktaş 9, Trabzonspor 9, F.Bahçe 6, Altay, A.Gücü, Göztepe, G.Birliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya ve Akhisar da birer kez mutlu sona ulaştı.

SONUÇ LİGİ ETKİLEYECEK



Beşiktaş'ın kupayı kazanması ya da kaybetmesi durumunda ligdeki takımların da önümüzdeki sezon planlaması değişecek. Kupayı Beşiktaş'ın kazanması durumunda Fenerbahçe direkt olarak Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanacak. Bu durumda Trabzon ve Sivas, UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek. Antalyaspor'un kazanması halinde ise Akdeniz ekibi direkt Avrupa Ligi'ne gidecek. F.Bahçe ve Trabzon, UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek.