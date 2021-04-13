Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin tarihi ve yeri belli oldu!

Son dakika spor haberi.... Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla dev finalin yeri ve tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 13.04.2021 15:11

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

ZTK finali 18 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı.

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

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