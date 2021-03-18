Antalyaspor'dan Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi başarı! Gol yemeden finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u safı dışı bırakarak 21 yıl sonra finale yükselme başarısını gösteren Fraport TAV Antalyaspor, kupada oynadığı hiçbir maçta kalesinde gol görmedi. Kırmızı beyazlı takım, kupada oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Giriş: 18.03.2021 10:50

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek, 21 yıl sonra finale yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlı takım 55 yıllık kulüp tarihinde ikinci kez finale yükselirken, bu sene kupada oynadığı 5 maçın tamamını kazandı.

2'NCİ KEZ FİNAL
Kırmızı beyazlı takım, 1999-2000 sezonunda Diyarbakır'da, Galatasaray ile kupada finalde karşılaştı. Antalyaspor, Diyarbakır'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçın uzatma dakikalarında yediği gollerle Galatasaray'a 5-3 kaybedince kupaya uzanamamıştı. Akdeniz takımı, 21 yıl sonra bu sezon final şansı yakalarken rakibi ise Beşiktaş oldu. Kırmızı beyazlıların tek hedefi finalde siyah beyazlıları yenerek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmek.

KUPADA GOL YEMEDEN FİNALE
Fraport TAV Antalyaspor, kupada oynadığı maçlarda rakiplerine kalesini kapattı. Akdeniz temsilcisi kupada oynadığı 5 maçın tamamını kazandı. Antalyaspor, 4'üncü turda Pendikspor'u 2-0, 5'inci turda Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0, çeyrek finalde DG Sivasspor'u 1-0 ve yarı final maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

ÇETİN: KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ
Maçtan önce yaşanan dostluğun maç içerisinde de sürdüğünü kaydeden Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, "Bu maçta biz iyiydik. Kupayı çok istiyoruz. Bizim bir sloganımız var, 'Var bir hayalimiz' diye. İnşallah kupayı alarak Avrupa'ya da gideceğiz. Türkiye Kupası'nda gol yemeyen tek takımız. Beşiktaş ile oynayacağımız finali de kazanarak kupayı almak istiyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Antalyaspor'dan Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi başarı! Gol yemeden finalde
Antalyaspor Alanyaspor 2-0 (MAÇ ÖZETİ)
Antalyaspor - Alanyaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası
Antalyasporlu futbolculardan Alanyaspor maçı sonrası büyük sevinç! Finali böyle kutladılar
Son dakika spor haberleri: Antalyaspor Alanyaspor maçında Marafona duvar ördü! İşte o kritik kurtarışlar
BİZE ULAŞIN