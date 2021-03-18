Antalya finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Antalyaspor, dört gün önce ligde 4-0 yenildiği Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Akdeniz derbisinde çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyerek tur atlayan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Akrepler, galibiyetin ardından büyük bir coşku yaşadı. Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 18'de Podolski tecrübesine ve klasına yakı- LİGDE şan bir golle skoru 1-0 yaptı.



HAKAN ÖZMERT'TEN SÜPER FÜZE

İlk yarı kırmızı-beyazlı galibiyetin üstünlüğüyle sona erdi. 4-0 kaybedilen lig maçına göre daha diri bir oyun ortaya koyan Antalyaspor, kupanın son finalisti olan Alanyaspor'un hayallerini 82'de Hakan Özmert'in attığı muhteşem golle bitirdi. 35 yaşındaki tecrübeli isim, yaklaşık 30 metreden kaleci Marafona'yı avladı ve skoru 2-0 yaptı. Final biletini kapan Antalyaspor, finalde Beşiktaş ile eşleşti. Finalin tarihi ve yeri TFF tarafından açıklanacak.



ERHAN ÖNAL İÇİN SAYGI DURUŞU

Vefat eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal, dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Efsane futbolcu, dünkü mücadeledede unutulmadı. Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesi öncesinde Önal için saygı duruşunda bulunuldu.



ARAS KARGO'DAN ÖZEL TESLİMAT

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde maç topu, Aras Kargo'nun özel tasarlanan aracıyla sahaya getirildi. Aras Kargo, yarı final maçlarının toplarını TFF Riva Tesisleri'nden teslim alarak Antalya Stadı'na taşıdı. Saha içi için özel olarak tasarlanan bir mini araçla başlama vuruşu için top maçın hakemine teslim edildi. Aras Kargo, final maçının toplarıyla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Ziraat Türkiye Kupası'nı da taşıyacak.



SARI KART YAĞMURU!

Antalya derbisi hayli sert geçti... Finale için savaşan iki takım kıran kırana bir mücadele sergilerken hakem Mustafa Öğretmenoğlu tam 13 kez sarı kartına başvurdu. Sahadaki oyunculara 11 sarı kart çıkaran Öğretmenoğlu, kenarda ısınan Serdar Gürler ve kulübedeki görevliye de kart gösterdi.