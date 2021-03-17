Antalyaspor - Alanyaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Antalyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Lukas Podolski ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 kazanan Antalyaspor adını finale yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar, 21 Mayıs'ta oynanacak olan dev finalde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Giriş: 17.03.2021 22:41 Güncelleme: 17.03.2021 22:52

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final mücadelesinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor, finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan derbiye ev sahibi ekip hızlı başladı. Antalyaspor, 18. dakikada gelişen atakta Alman yıldızı Lukas Podolski'nin müthiş golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda Alanyaspor beraberlik için bastırırken, Antalya savunması adeta duvar ördü. Antalyaspor'u rahatlatan gol ise Hakan Özmert'ten geldi. Akdeniz ekibinin tecrübeli kaptanı, 82. dakikada attığı nefis golle skoru 2-0'a getirip turun kapısını ardına kadar araladı.

DEV FİNAL 21 MAYIS'TA
Beşiktaş ile Antalyaspor'u karşı karşıya getirecek olan Ziraat Türkiye Kupası finali 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turkuvaz Medya grubunun yayınlayacağı dev maça Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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