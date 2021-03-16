Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başakşehir maçında Aykut Kocaman’dan 6 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Ligde kötü günler geçiren turuncu-lacivertliler, bu sene tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada siyah-beyazlıları saf dışı bırakarak finale yükselmek ve sonunda da Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor.

Başakşehir, ligde geçtiğimiz hafta da sahasında Kartal ile karşılaşmış, rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, söz konusu müsabakanın 11'inden 6 değişiklik yaparak kupa maçına çıktı.

Kocaman, kalede Volkan Babacan'ın yerine Mert Günok'a yer verirken, savunmada Rafael - Ömer Ali, orta sahada Mehmet Topal - Ndayishimiye, Visca - Aleksic, Tolga Ciğerci - Giuliano ve Crivelli - Demba Ba değişikliklerine gitti.