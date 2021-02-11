Konyaspor Beşiktaş maç sonucu 1-1 Penaltılar (2-3) Golleri ve penaltıları | İZLEYİN

Konyaspor ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Tek maç üzerinden oynanan müsabakanın normal süresi Oğuzhan Özyakup ve Abdülkerim Bardakçı'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Uzatma anlarında da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışları sonucu rakibini 2-3 mağlup eden Beşiktaş yarı finale yükseldi.



Siyah-beyazlılar yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.





MONTERO DEVAM EDEMEDİ!

BEşiktaş'ta 24. dakikada sakatlanan Montero, oyuna devam edemedi. Dizinden sorun yaşayan İspanyol stoper yerini Welinton'a bıraktı.

CENK TOSUN BU SEZON İLK KEZ!

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş'taki ilk resmi karşılaşmasına çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada ceza sahasına kadar giren Oğuzhan, pas vermek istedi. Skubic'den seken topu ceza sahası içinde bulan Oğuzhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

17'nci dakikada Guilherme'nin köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

20'nci dakikada Shengelia'nın ceza sahası sağ çaprazından kullanıdığı serbest vuruşu kaleci Utku, kornere çeldi.

25'inci dakikada sakatlanan Montero, yerini Welinton'a bıraktı.

50'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Rosier'in şutu yandan auta çıktı.

71'inci dakika Atiba'nın pasında ceza sahası ıçında topla buluşan Oğuzhan'ın şutunda top kaleci Eray'da kaldı.

72'nci dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahasında topu önünde bulan ve kaleci Eray ile karşı karşıya kalan N'Koudou'nun şutunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

99'uncu dakikada ceza sahasında Rosier'in pasında Ghezzal'ın kafa vuruşuna kaleci Eray müdahale etti.

119'uncu dakida sağ kanattan ceza sahasına giren Ghezzal'ın şutunda top kaleci Eray'da kaldı.

120'nci dakikada Kravets'in aşırtma vuruşunda kaleci Utku, ceza sahasında göğsüyle topa müdahale etti.

Maçın uzatma bölümü de 1-1'lik eşitlikle sonuçlanınca, maç penaltı atışlarına gitti.

Beşiktaş, penaltı atışlarında 3-2'lik üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.



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