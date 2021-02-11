ATV ve A Spor'da yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Konyaspor turnuvaya veda etti.

Bununla beraber Başakşehir, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş, adını yarı finale yazdıran kulüpler oldu.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup ederken, Alanyaspor Galatasaray'ı TT Stadı'nda 3-2 devirdi. Bununla beraber Antalyaspor, Sivas deplasmanından 1-0'lık galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı ve Beşiktaş da Konyaspor'u, penaltılarda eledi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, Beşiktaş'ın rakibi olurken, Antalyaspor da Alanyaspor ile eşleşti.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları 16-17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.



