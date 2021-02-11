İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Konyaspor, turnuvadan elenen takımlar olurken, Başakşehir, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş adını bir üst tura yazdıran ekipler oldu. Bununla beraber, Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 11.02.2021 23:25 Güncelleme: 11.02.2021 23:53

ATV ve A Spor'da yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Konyaspor turnuvaya veda etti.

Bununla beraber Başakşehir, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş, adını yarı finale yazdıran kulüpler oldu.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup ederken, Alanyaspor Galatasaray'ı TT Stadı'nda 3-2 devirdi. Bununla beraber Antalyaspor, Sivas deplasmanından 1-0'lık galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı ve Beşiktaş da Konyaspor'u, penaltılarda eledi.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, Beşiktaş'ın rakibi olurken, Antalyaspor da Alanyaspor ile eşleşti.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları 16-17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

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