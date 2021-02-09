Son dakika: Fenerbahçe Başakşehir maçında Mauricio Lemos kırmızı kart gördü!

Son dakika haberine göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta Mauricio Lemos kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Uruguaylı stoper, Deniz Türüç'e yaptığı hareket nedeniyle oyundan ihraç edildi. İşte o pozisyon...

Giriş: 09.02.2021 21:35 Güncelleme: 09.02.2021 21:45

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