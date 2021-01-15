Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi 14.30'da başlayan organizasyon ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Antalyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Konyaspor-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

-Sivasspor - Antalyaspor karşılaşmasının galibi, Galatasaray - Alanyaspor maçı galibi ile eşleşecek.

-Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının galibi, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı galibi ile eşleşecek

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.