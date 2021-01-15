Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri tamamlandı. Kupada çeyrek finale adını yazdırmayı başaran ekipler Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray, Konyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor ve Fenerbahçe olurken, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri 14.30'da gerçekleştirilen organizasyonla belli oldu. İşte detaylar...

Giriş: 15.01.2021 14:30 Güncelleme: 15.01.2021 14:48

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi 14.30'da başlayan organizasyon ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Antalyaspor

Galatasaray-Alanyaspor

Konyaspor-Beşiktaş

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

-Sivasspor - Antalyaspor karşılaşmasının galibi, Galatasaray - Alanyaspor maçı galibi ile eşleşecek.

-Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının galibi, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı galibi ile eşleşecek

Tek maç eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefesler tutuldu! İşte çeyrek final öncesi kura torbaları
Fenerbahçe Kasımpaşa 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) İşte çeyrek finali getiren gol
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu'na uyarı
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü
BİZE ULAŞIN