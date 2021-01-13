Tuzlaspor 1-5 Başakşehir | MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında son Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Tuzlaspor'a konuk oldu.
Covid 19 nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir farklı kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Kupada şu ana dek Antalyaspor, Sivasspor, Galatasaray ve Konyaspor adını son 8 takım arasına yazdırmayı başarmıştı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, Demba Ba (2), Aleksic, Ravil Tagir ve İrfan Can kaydetti. Tuzlaspor'un tek golü Vedat'tan geldi.
GOLLERİ İZLEYİN
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