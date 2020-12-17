Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu maçı 11'i belli oldu! | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş hangi 11'le sahaya çıkacak? İşte detaylar...

Giriş: 17.12.2020 19:49 Güncelleme: 17.12.2020 20:05

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Beşiktaş ile Tarsus İdman Yurdu kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Dorukhan, Oğuzhan, Güven, Larin, Atakan Üner

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl, Onur, Alperen, Abdussamed, İbrahim, Suat, Şahin, Ahmet, Asım, Sefa, Mertcan

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu maçı 17 Aralık Perşembe günü saat 21:00'de Vodafone Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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