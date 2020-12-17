Beşiktaş Tarsus İdman Yurdu: 3-1 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLEYİN) | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 2. Lig temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'nu konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek kupada son 16 turuna yükselen son takım oldu. Siyah-beyazlılara turu getiren golleri Rosier, Larin ve Güven kaydetti.

Giriş: 17.12.2020 19:49 Güncelleme: 17.12.2020 23:02

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, zayıf rakibini 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdıran son takım oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30'da Valentin Rosier, 39'da Cyle Larin ve 56'da Güven Yalçın kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 80. dakikada Mertcan'dan geldi.

GÜVEN PENALTIYI KAÇIRDI, GOLÜNÜ ATTI!
Beşiktaş'ta maça 11'de başlayan Güven Yalçın, 11. dakikada kendi kazandırdığı penaltıdan yararlanamadı. Genç futbolcu, vuruşunda kaleciyi aşamazken, ikinci yarıda attığı golle bu hatasını telafi etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL: BEŞİKTAŞ 3-1 TARSUS İY

GOL: BEŞİKTAŞ 3-0 TARSUS İY

GOL: BEŞİKTAŞ 2-0 TARSUS İY

GOL: BEŞİKTAŞ 1-0 TARSUS İY

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