Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur programı belli oldu!

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maç programını açıkladı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı kupada 5. Tur heyecanı 15, 16 ve 17 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. İşte maç programı...

Giriş: 02.12.2020 14:53 Güncelleme: 02.12.2020 15:02

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. Tur maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu 32 takımın mücadele edeceği 5. Tur'un maç programını açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği maçı 15 Aralık Salı günü saat 21.00'de, Trabzonspor-Adana Demispor mücadelesi 16 Aralık Çarşamba günü saat 18.15'te, Fenerbahçe-Karacabey Bld. karşılaşması 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'de, Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu maçı da 17 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

İŞTE TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR MAÇ PROGRAMI:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur programı belli oldu!
Karacabey'de Fenerbahçe maçı heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda dev şölen
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kuraları çekildi! İşte tüm eşleşmeler
Kasımpaşa 24 Erzincanspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)
BİZE ULAŞIN