Kasımpaşa 24 Erzincanspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 2. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-0 kazanarak adını son 32 takım arasına yazdırdı.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan maçta lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56'da Mickael Tirpan, 61'de Alan ve 90+2'de Berat Kalkan kaydetti.
Konuk ekipte Abdulcebrail Akbulut, 66'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
GOL | KASIMPAŞA 1-0 24 ERZİNCANSPOR
GOL | KASIMPAŞA 2-0 24 ERZİNCANSPOR
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