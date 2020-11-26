Kasımpaşa 24 Erzincanspor: 3-0 (MAÇ SONUCU - GOLLERİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa, 4. Tur maçında konuk ettiği 2. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup ederek adını son 32 takım arasında yazdırdı. Lacivert-beyazlılara turu getiren golleri 56'da Mickael Tirpan, 61'de Alan ve 90+2'de Berat Kalkan kaydetti.

Giriş: 26.11.2020 15:33 Güncelleme: 26.11.2020 17:06

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 2. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-0 kazanarak adını son 32 takım arasına yazdırdı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan maçta lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56'da Mickael Tirpan, 61'de Alan ve 90+2'de Berat Kalkan kaydetti.

Konuk ekipte Abdulcebrail Akbulut, 66'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

GOL | KASIMPAŞA 1-0 24 ERZİNCANSPOR

GOL | KASIMPAŞA 2-0 24 ERZİNCANSPOR

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