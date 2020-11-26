BB Erzurumspor 3-2 Ankara Demirspor | MAÇ SONUCU (ZTK maç özeti izle)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Heyecan düzeyi yüksek mücadelenin normal süresi 2-2 bitti. Uzatmanın ilk devresinin 105+1. dakikada Hamroun'un penaltıdan attığı golle maçı 3-2 kazanan BB Erzurumspor üst tur biletini kaptı.
Ev sahibinin diğer golleri 22. dakikadan yine Hamroun penaltıdan atarken, diğer gol 89. dakikada Teikeu'dan geldi. Ankara Demirspor'un gollerini ise Süleyman Güneş ve Serdar Eylik kaydetti.
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