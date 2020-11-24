Fenerbahçe - Sivas Belediyespor | Ziraat Türkiye Kupası maçı CANLI izle

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'un canlı yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Sivas Belediyespor'u ağırlıyor. Peki arşılaşmanın ilk 11'inde kimler var? Maç saat kaçta başlayacak? Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut kadroda kimlere yer verdi? İşte detaylar...

Giriş: 24.11.2020 19:49 Güncelleme: 24.11.2020 20:22

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediye Spor'u Ülker Stadı'nda konuk ediyor. Sarı lacivertliler ligdeki başarılı form grafiğine Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta

FENERBAHÇE SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? FENERBAHÇE SİVAS BELEDİYESPOR HANGİ KANALDA?
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan canlı yayınlanacak Fenerbahçe - Sivas Belediyespor mücadelesi saat 21.00'da başlayacak.

"FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili "Fenerbahçe'yi yenmek için oynayacağız ve bunun için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Maçı kazanıp geleceğiz ve bu galibiyeti Sivaslılara hediye edeceğiz" dedi.

Misli.com 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Başkan Hakan Genç, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. Başkan Genç, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleştikleri ve yarın oynayacakları maçı kazanıp tur atlamak istediklerini söyledi.

Genç, maça tur atlamak için çıkacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupasında rakibimiz olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizim açımızdan önemli bir maç olacak. Fenerbahçe Türkiye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil etmiş bir takımdır. Biz kupaya tesadüfen gelmedik. Ben takımımıza, hocalarımıza ve yönetimimize çok güveniyorum. Biz kenetlendik ve Fenerbahçe maçına odaklandık. Kupada Fenerbahçe'yi yenmek için oynayacağız ve bunun için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Maçı kazanıp geleceğiz ve bu galibiyeti Sivaslılara hediye edeceğiz. Bu inançla yola çıkacağız" şeklinde konuştu.

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