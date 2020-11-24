Çorumspor maça çıkamıyor! Altınordu kupada hükmen galip sayılacak

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda gerçekleşmesi planlanan Altınordu-Çorum FK karşılaşması konuk ekipte görülen corona virüsü vakaları nedeniyle oynanamayacak. Bu nedenle Altınordu hükmen galip sayılarak tur atlayacak.

Giriş: 24.11.2020 16:32

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda 25 Kasım Çarşamba günü evinde Çorum FK ile karşılaşması gereken Altınordu, koronavirüs vakalarında artış yaşayan rakibinin maça çıkmayacak olması nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle tur atlayacak.

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24 kişilik futbolcu kadromuzundan 17'sinin karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25.11.2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

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