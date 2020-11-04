Giresunspor 2-0 Tekirdağspor | GOLLER İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı devam etti. Günün açılış mücadelesinde Giresunspor ile Tekirdağspor karşı karşıya geldi.
Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Çotanaklar'a turu getiren golleri 13. dakikada Marko Milinkovic ve 16. dakikada Muhammet Himmet Ertürk kaydetti.
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