Giresunspor 2-0 Tekirdağspor | GOLLER İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Tekirdağspor'u Milinkovic ve Muhammet'in golleriyle 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 04.11.2020 09:05 Güncelleme: 04.11.2020 14:53

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı devam etti. Günün açılış mücadelesinde Giresunspor ile Tekirdağspor karşı karşıya geldi.

Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Çotanaklar'a turu getiren golleri 13. dakikada Marko Milinkovic ve 16. dakikada Muhammet Himmet Ertürk kaydetti.

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