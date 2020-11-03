Adanaspor 2-1 68 Aksaray Belediye MAÇ SONUCU | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 68 Aksaray Belediyespor'u konuk eden Adanaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede turuncu-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Ozan Papaker ve Roni kaydetti.

Giriş: 03.11.2020 09:11 Güncelleme: 03.11.2020 17:23

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 1. Lig ekibi Adanaspor ile 3. Lig temsilcisi 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi turuncu-beyazlılar adını 4. Tur'a yazdırdı.

17. dakikada Muzaffer Kahrıman'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Adanaspor, 45'te Ozan Papaker'le eşitliği sağladı: 1-1.

70. dakikada sahneye çıkan Roni, attığı golle Adanaspor'u zafere taşıdı: 2-1.

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