Adanaspor 2-1 68 Aksaray Belediye MAÇ SONUCU | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 1. Lig ekibi Adanaspor ile 3. Lig temsilcisi 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi turuncu-beyazlılar adını 4. Tur'a yazdırdı.
17. dakikada Muzaffer Kahrıman'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Adanaspor, 45'te Ozan Papaker'le eşitliği sağladı: 1-1.
70. dakikada sahneye çıkan Roni, attığı golle Adanaspor'u zafere taşıdı: 2-1.
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