Ziraat Türkiye Kupası: Bergama Belediye 1-0 Manisaspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası büyük heyecanla başladı. 1. tur mücadelesinde Bergama Belediyespor ile Manisaspor karşı karşıya geldi. A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanan maçı Bergama, 1-0 kazanarak tur biletini kaptı. Manisaspor ise kupaya veda etti.
Bergama'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Halil Yılmaz kaydetti.
MAÇA YAĞMUR ENGELİ
Bergama Belediyespor ile Manisaspor arasında oynanan zorlu karşılaşmaya 3'üncü dakikada yağan aşırı yağmur nedeniyle yaklaşık 12 dakika ara verildi. Yağmurun azalmasının ardından karşılaşma yeniden başladı.
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