Ziraat Türkiye Kupası: Çarşambaspor 0-1 Yozgat 1959 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası büyük heyecanla başladı. 1. tur mücadelesinde Çarşambaspor ile Yozgat 1959 karşı karşıya geldi. Maçı Yozgat, 1-0 kazanarak yoluna devam etti. Çarşambaspor ise kupaya veda etti.

Yozgat'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Ali Kaan Şahanbaz kaydetti.

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