Son dakika: TFF resmen duyurdu! Ziraat Türkiye Kupası'nda radikal değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihli toplantısında, 2020-2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği kabul edildi.

Buna göre, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmalar tek maç üzerinden yapılacak. Müsabakada 90 dakikada eşit bozulmaması 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak.

Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak.