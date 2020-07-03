Kupa finali seyircili

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni seyircili oynatabileceklerini söyledi. Düşmez, "Kupa finalini seyircili oynamak istiyoruz ama önemli olan şartların uygun olması. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı yeniledik ve çok modern bir hale getirdik. Temmuz ayı içerisinde kupa finalimizi oynatmak istiyoruz. Tüm takımlar tabii ki maçları seyircili oynamak ister, biz de bunu istiyoruz ama önemli olan uygun şartların oluşması" dedi. Final maçı Trabzonspor ile Alanya arasında oynanacak.