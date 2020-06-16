Antalya'da kupa mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı deviren Antalyaspor'da gözler Alanyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çevrildi. Kırmızı-beyazlı ekip, 18 Haziran'da oynanacak zorlu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş: 16.06.2020 18:11

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor'la 18 Haziran Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Şut ve pas çalışmasıyla süren idman, dar alan oyunuyla sona erdi.

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