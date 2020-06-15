Alanyaspor - Antalyaspor maçının hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'da yarı final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor... Alanyaspor ve Antalyaspor, bu kez rövanşta karşı karşıya gelecek.

Öte yandan karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Finale çıkmak için kıyasıya yarışacak iki ekibin maçını Arda Kardeşler yönetecek.

18 Haziran Perşembe günü oynanacak mücadele 20:45'te başlayacak. Arda Kardeşlerin yardımcılığını Alpaslan Dedeş, İlker Takpak ve Direnş Tunusluoğlu yapacak.