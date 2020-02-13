Kupada yarı final aşkına

Kupada son iki yarı finalist bugün belli oluyor. Süper Lig lideri Sivasspor, 0-0’ın rövanşında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sivas'taki nefes kesici mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.

Giriş: 13.02.2020 06:50
Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak Erzurum-Trabzon ve Sivas-Antalya maçlarıyla sona erecek. Lider Yiğidolar, saat 19.15'te 0-0'ın rövanşında, Podolski transferiyle ses getiren Akdeniz ekibi karşısında yarı final vizesi arayacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, her iki kulvarda da yollarına devam etmek istediklerini belirtip "Asla pes etmeyeceğiz" dedi. Tamer Tuna'lı Antalya da, ligdeki çıkışını yarı finalle perçinlemek istiyor. Nefes kesecek bu mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak.

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