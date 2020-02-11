Kupada yarı final aşkına

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Takımlar turun ikinci ayağında rövanş maçlarına çıkıyor. Yarı finale yükselip kupaya bir adım daha yaklaşmak isteyen ekipler; bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak maçlarda kozlarını paylaşacak. Çeyrek final ikinci karşılaşmalarında ilk santra bugün yapılacak. Fenerbahçe ilk maçta 3-0 yendiği Kırklarelispor'u ağırlayacak.

ASLAN'A 3 FARK GEREK

Turun sonucu en merakla beklenen karşılaşmalarından G.Saray-Alanya mücadelesi ise yarın oynanacak. Aslan, ilk sınavı 2-0 kaybettiği rakibi karşısında mutlak 3 farklı galibiyetle kupa şansını sürdürmeye çalışacak. İlk maçı 5-0 kazanıp büyük avantaj yakalayan Trabzonspor da perşembe günü Erzurum'un konuğu olacak. Bir başka heyecan fırtınası da Sivas'ta yaşanacak. Yiğidolar, deplasmanda 0-0 kaldığı Antalya'yı evinde yenip yolu yarılamak amacında.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Kupada çeyrek final rövanş maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Bugünkü F.Bahçe-Kırklarelispor maçının hakemini (Suat Arslanboğa) daha önce açıklayan MHK, yarın ve perşembe günü yapılacak maçların hakemlerini de duyurdu. YARIN: G.Saray-Alanya: Yaşar Kemal Uğurlu, Perşembe: BB Erzurum- Trabzonspor: Erkan Özdamar, Sivas-Antalya: Fırat Aydınus.

TÜM DETAYLAR A SPOR'DA

Kupa final maçlarının yayınlanacağı A SPOR, bu önemli organizasyonu bütün detayları ve heyecanıyla ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrası röportajlar, kritik yorumlar ile kupanın nabzı yine A SPOR'da atacak.