Türkiye Kupası’nda saat değişikliği

Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Şubat Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile Antalyaspor arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi. TFF tarafından yapılan değişiklikle, ilk karşılaşmada Antalya'da 0-0 sona eren kupa mücadelesinin başlama saati, 20.30'dan 19.15'e alındı.