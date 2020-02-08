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Türkiye Kupası’nda saat değişikliği

Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Şubat Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile Antalyaspor arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Giriş: 08.02.2020 06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Şubat Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile Antalyaspor arasındaki çeyrek final rövanş karşılaşmasının başlama saatinde değişikliğe gidildi. TFF tarafından yapılan değişiklikle, ilk karşılaşmada Antalya'da 0-0 sona eren kupa mücadelesinin başlama saati, 20.30'dan 19.15'e alındı.

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