Kupada dev kapışmalar

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. 8 takım, zorlu karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdürürken, A Spor bu önemli maçları futbolseverlerle buluşturacak. Üst üste 3 gün boyunca birbirinden çekişmeli 4 maç, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak. Bugün; 10 yıldır Türkiye Kupası özlemi olan Trabzonspor, TFF 1. Lig'in şampiyonluk adayı Erzurumspor'u ağırlayacak.

İLK SINAV TRABZON'DA

Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Turkuvaz Medya'da yaşanacak kupa heyecanına yarın da iki maçla devam edilecek. İlk olarak saat 14.30'da TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.30'da ise sezonun flaş takımı Alanyaspor, taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırlayacak. Perşembe günü ise Antalyaspor ile Süper Lig'in lideri Sivasspor 20.30'da karşı karşıya gelecek.

TÜM DETAYLAR A SPOR'DA

Çeyrek final maçlarının yayınlanacağı A Spor, bu önemli organizasyondaki tüm detayları da ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrası teknik direktör, futbolcu röportajlarının yanı sıra duayen isimlerin yorumları da A Spor'da olacak.