MAÇ SONUCU Denizlispor 0-2 Trabzonspor (Penaltılar 2-4)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş mücadelesinde Trabzonspor, Denizlispor'a konuk oldu.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Denizlispor, Estupinan ile 1-0 öne geçti.

Dakikalar 23'ü gösterirken ev sahibi ekip Recep Niyaz ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 51. dakikasında Trabzonspor'da Sörloth penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca ilk maçın da 2-0 sona ermesi nedeniyle karşılaşma uzatmalara gitti.

95. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme, 120. dakikada Denizlispor'da Muhammet Özkal ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

120 dakika sonunda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

Seri penaltı atışları sonucunda turu atlayan ekip 4-2'lik skorla Trabzonspor oldu.