Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti. Normal süresi 2-0 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken, penaltı atışlarında turlayan ekip 4-2'lik skorla Trabzonspor oldu. İşte Denizlispor-Trabzonspor maçından kareler...
23 Ocak 2020 Perşembe 20:18
Güncelleme: 23.01.2020 20:18
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0'ın rövanşında Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti. 90 dakikası 2-0 Denizlispor üstünlüğüyle sona eren mücadele uzatmalara gitti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ekstra uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca mücadelede penaltı atışlarına geçti. Seri atışlar sonunda tur atlayan ekip 4-2'lik skorla Trabzonspor oldu.