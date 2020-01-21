Çeyrek final aşkına!

Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turundaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. Son 16 turunda rövanşlar bugün oynanacak iki maçla başlıyor. TFF 2. Lig ekibi Kırklareli'yle evinde 1-1 berabere kalan Başakşehir, A Spor'dan yayınlanacak maçta, çeyrek final biletini almak için zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Kupanın favorilerinden Fenerbahçe de, Kayseri'yi 0-0'ın rövanşında ATV ekranlarında konuk edecek. Yarın ve perşembe günü de sürecek futbol resitalinde, çeyrek final için takımlar sahada son kozlarını oynayacak. Birbirinden çekişmeli 8 maça Turkuvaz Medya kanallarından canlı ekranlara gelecek. Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak.

DEPLASMANDA ATILAN GOL AVANTAJI

Kupada rövanş maçlarında galibiyet ve beraberlikte eşitlik olması durumunda, deplasmanda daha fazla gol atan takım tur atlayacak. Rövanşta normal süre sonunda eşitliğin bozulmaması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.