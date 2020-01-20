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Ziraat Türkiye Kupası’nda  heyecan devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turunda birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak olan kupa maçları A Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda maç takvimi.

Giriş: 20.01.2020 12:35

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında takımlar çeyrek final için kozlarını paylaşıyor, büyük heyecan A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.

İŞTE MAÇ TAKVİMİ

21 OCAK 2020 SALI
14:00 GMG KIRKLARELİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA
14:00 KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR
17:00 GÖZTEPE - ANTALYASPOR
20:30 BEŞİKTAŞ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

23 OCAK 2020 PERŞEMBE
14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
17:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR
20:30 GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR

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