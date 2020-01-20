Ziraat Türkiye Kupası’nda  heyecan devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında takımlar çeyrek final için kozlarını paylaşıyor, büyük heyecan A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.
İŞTE MAÇ TAKVİMİ
21 OCAK 2020 SALI
14:00 GMG KIRKLARELİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA
14:00 KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR
17:00 GÖZTEPE - ANTALYASPOR
20:30 BEŞİKTAŞ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
23 OCAK 2020 PERŞEMBE
14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
17:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR
20:30 GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.