Ziraat Türkiye Kupası’nda  heyecan devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında takımlar çeyrek final için kozlarını paylaşıyor, büyük heyecan A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.

İŞTE MAÇ TAKVİMİ

21 OCAK 2020 SALI

14:00 GMG KIRKLARELİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

22 OCAK 2020 ÇARŞAMBA

14:00 KASIMPAŞA - AYTEMİZ ALANYASPOR

17:00 GÖZTEPE - ANTALYASPOR

20:30 BEŞİKTAŞ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

23 OCAK 2020 PERŞEMBE

14:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

17:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR

20:30 GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR