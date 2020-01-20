Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 4 büyüğü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da kıyasıya mücadele ettiği bu turnuvada, çeyrek final maçları öncesinde sahada düdük çalacak hakemlerin listesi açıklandı.
İŞTE O LİSTE;
21.01.2020 Salı: Kırklarelispor - Medipol Başakşehir
Hakem - Koray Gençerler
VAR - Özgüç Türkalp
AVAR - Emre Malok
21.01.2020 Salı: Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
Hakem - Ümit Öztürk
VAR - Yaşar Kemal Uğurlu
AVAR - Çağdaş Altay
22.01.2020 Çarşamba: Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
Hakem - Bahattin Şimşek
VAR - Mete Kalkavan
AVAR - Oğuzhan Uğurlu
22.01.2020 Çarşamba: Göztepe - Antalyaspor
Hakem - Zorbay Küçük
VAR - Fırat Aydınus
AVAR - Mert Güzenge
22.01.2020 Çarşamba: Beşiktaş - Erzurum BŞB
Hakem - Serkan Tokat
VAR - Tugay Kaan Numanlıoğlu
AVAR - Serkan Olguncan
22.01.2020 Perşembe: BTC Türk Yeni Malatyaspor - Demi Grup Sivasspor
Hakem - Mustafa Öğretmenoğlu
VAR - Arda Kardeşler
AVAR - Burak Pakkan
23.01.2020 Perşembe: Yukatel Denizlispor - Trabzonspor
Hakem - Ali Şansalan
VAR - Abdulkadir Bitigen
AVAR - İbrahim Çağlar Uyarcan
23.01.2020 Perşembe: Galatasaray - Çaykur Rizespor
Hakem - Atilla Karaoğlan
VAR - Cüneyt Çakır
AVAR - Esat Sancaktar
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