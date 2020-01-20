Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 4 büyüğü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da kıyasıya mücadele ettiği bu turnuvada, çeyrek final maçları öncesinde sahada düdük çalacak hakemlerin listesi açıklandı.

İŞTE O LİSTE;

21.01.2020 Salı: Kırklarelispor - Medipol Başakşehir

Hakem - Koray Gençerler

VAR - Özgüç Türkalp

AVAR - Emre Malok

21.01.2020 Salı: Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

Hakem - Ümit Öztürk

VAR - Yaşar Kemal Uğurlu

AVAR - Çağdaş Altay

22.01.2020 Çarşamba: Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

Hakem - Bahattin Şimşek

VAR - Mete Kalkavan

AVAR - Oğuzhan Uğurlu

22.01.2020 Çarşamba: Göztepe - Antalyaspor

Hakem - Zorbay Küçük

VAR - Fırat Aydınus

AVAR - Mert Güzenge

22.01.2020 Çarşamba: Beşiktaş - Erzurum BŞB

Hakem - Serkan Tokat

VAR - Tugay Kaan Numanlıoğlu

AVAR - Serkan Olguncan

22.01.2020 Perşembe: BTC Türk Yeni Malatyaspor - Demi Grup Sivasspor

Hakem - Mustafa Öğretmenoğlu

VAR - Arda Kardeşler

AVAR - Burak Pakkan

23.01.2020 Perşembe: Yukatel Denizlispor - Trabzonspor

Hakem - Ali Şansalan

VAR - Abdulkadir Bitigen

AVAR - İbrahim Çağlar Uyarcan

23.01.2020 Perşembe: Galatasaray - Çaykur Rizespor

Hakem - Atilla Karaoğlan

VAR - Cüneyt Çakır

AVAR - Esat Sancaktar