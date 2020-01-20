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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı son hızıyla devam ediyor... TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada son 16 Turu'dan görev alacak hakemleri resmen açıkladı. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da içerisinde bulunduğu ve kıyasıya mücadele ettiği turnuvada çeyrek final öncesinde sahada yer alacak hakemleri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz...

Giriş: 20.01.2020 12:07 Güncelleme: 20.01.2020 13:00

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 4 büyüğü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da kıyasıya mücadele ettiği bu turnuvada, çeyrek final maçları öncesinde sahada düdük çalacak hakemlerin listesi açıklandı.

İŞTE O LİSTE;

21.01.2020 Salı: Kırklarelispor - Medipol Başakşehir

Hakem - Koray Gençerler
VAR - Özgüç Türkalp
AVAR - Emre Malok

21.01.2020 Salı: Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

Hakem - Ümit Öztürk
VAR - Yaşar Kemal Uğurlu
AVAR - Çağdaş Altay

22.01.2020 Çarşamba: Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

Hakem - Bahattin Şimşek
VAR - Mete Kalkavan
AVAR - Oğuzhan Uğurlu

22.01.2020 Çarşamba: Göztepe - Antalyaspor

Hakem - Zorbay Küçük
VAR - Fırat Aydınus
AVAR - Mert Güzenge

22.01.2020 Çarşamba: Beşiktaş - Erzurum BŞB

Hakem - Serkan Tokat
VAR - Tugay Kaan Numanlıoğlu
AVAR - Serkan Olguncan

22.01.2020 Perşembe: BTC Türk Yeni Malatyaspor - Demi Grup Sivasspor

Hakem - Mustafa Öğretmenoğlu
VAR - Arda Kardeşler
AVAR - Burak Pakkan

23.01.2020 Perşembe: Yukatel Denizlispor - Trabzonspor

Hakem - Ali Şansalan
VAR - Abdulkadir Bitigen
AVAR - İbrahim Çağlar Uyarcan

23.01.2020 Perşembe: Galatasaray - Çaykur Rizespor

Hakem - Atilla Karaoğlan
VAR - Cüneyt Çakır
AVAR - Esat Sancaktar

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