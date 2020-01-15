Rizespor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Galatasaray, Ziraat Türkiye kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Bir önceki turda Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray rakibini eleyerek üst tura çıkmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...





İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan Çağlayan.

Galatasaray:Okan Kocuk, Şener, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao.



RÖVANŞ MAÇI 23 OCAK'TA

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kupa maçının rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.