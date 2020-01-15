Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Rizespor Galatasaray maçı izle

Galatasaray, Ziraat Türkiye kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Bir önceki turda Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray rakibini eleyerek üst tura çıkmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj elde etmek istiyor. İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesi hakkında ayrıntılar...

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Halis Özkahya'nın düdük çalacağı mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozıuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan, Skoda

Galatasaray: Muslera, Marcao, R. Donk, Linnes, Nagatomo, Lemina, Taylan, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI RÖVANŞI 23 OCAK'TA

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki kupa maçının rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Turu geçen taraf adını çeyrek finale yazdıracak.