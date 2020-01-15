BB Erzurumspor - Beşiktaş | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... Beşiktaş son 16 turunun ilk karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor.
Saat 18.30'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Erzurumspor: Kayacan, Ba Merthan, Osman, Hasan, Batuhan, Rrashad, Yunus Emre, İbrahim, Juju, Oltan
Beşiktaş: Karius Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Necip, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N'koudou, Umut
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