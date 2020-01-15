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BB Erzurumspor - Beşiktaş | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... Beşiktaş son 16 turunun ilk karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 15.01.2020 14:03 Güncelleme: 15.01.2020 18:35

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... Beşiktaş son 16 turunun ilk karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor.

Saat 18.30'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Erzurumspor: Kayacan, Ba Merthan, Osman, Hasan, Batuhan, Rrashad, Yunus Emre, İbrahim, Juju, Oltan

Beşiktaş: Karius Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Necip, Elneny, Oğuzhan, Diaby, N'koudou, Umut

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