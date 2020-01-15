Başakşehir’e Kırklareli şok

Şampiyonluk adayı Başakşehir, son 16 turunun açılış maçında 2. Lig Beyaz Grup'tan Kırklareli'ne takıldı. Aleksic'in bir topunun direkten döndüğü ilk yarıda gol çıkmadı. İkinci yarıda 79'da Aleksic jeneriklik bir golle takımını öne geçirdi. 81'de Mert'in golü ofsayttan VAR'a takıldı. 90+3'te Ba'nın golü yine VAR'la ofsayttan geçersiz sayıldı. 90+5'te ise Kırklareli'nde Deniz'in golüne önce yan hakem ofsayt kaldırdı. VAR'dan gelen uyarıyla gol geçerli sayıldı ve yeşil- beyazlılar 1-1'lik sonuçla 21 Ocak Salı günkü rövanşa önemli bir avantaj taşıdı.



"TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"

Başakşehir karşısında sürpriz bir sonuca imza atan Kırklareli'nde Teknik Direktör Bilgin Erdem, "Başlangıç önemli ama bitirmek daha önemi. İnşallah Kırklareli'ndeki maçta da aynı heyecan ve mücadeleyi gösterip turu geçmek istiyoruz" dedi.